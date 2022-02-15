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Bakan Akar koronavirüsü atlattı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Brüksel'e gideceğiz." dedi.

Güncel 15.02.2022, 12:10 15.02.2022, 12:27
Bakan Akar koronavirüsü atlattı

Koronavirüs testi 6 Şubat'ta pozitif çıkan Hulusi Akar, yaptığı açıklamada, hafif semptomlarla geçirdiği hastalığı atlattığını duyurdu.

Çalışmalarına devam ettiğini belirten Akar, bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak için Brüksel'e gideceğini kaydetti.

Akar, "Bu süreçte arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen değerli büyüklerimize, dost ve kardeşlerimize, vatandaşlarımıza, silah ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür eder, sevgi, saygı ve şükranlarımı sunarım." ifadesini kullandı.

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#Hulusi Akar
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