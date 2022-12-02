Bakan Akar: 'Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 491 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Pençe-Kilit büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu başarılar sonucunda 491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Sizler burada olduğunu iddia ettiğiniz DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleden bahsediyorsunuz ve binlerce kilometre öteden geliyorsunuz. Teröristlerle birlikte olmayın, onları desteklemeyin, onlara yardımlarınızı kesin diyoruz bütün muhattaplarımıza. DEAŞ ile göğüs göğse savaşan tek ordu TSK. Ve 4 bin 500 teröristi etkisiz hale getiren ordu, Türk ordusu.

Muhataplarımızın; Rusya, ABD ve diğer ülkelerin, bizimle yaptıkları mutabakat muhtıraları var. Buradaki sözlere uymaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

Harekatlarda tek amacımız ülkemizin hak ve hukukunu korumak. Ne yapmamız gerekiyorsa yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yapmaya devam edecek.

"Türkiye güçlü, güvenli ve etkin bir müttefiktir"

Komşumuz Yunanistan ile münasebetlerimizde biz gerçekten sabırlı, uluslararası hukuka uygun, gerçekten barış için ne yapılması gerekiyorsa diyalog içinde her zaman tekliflerimizi ortaya koyuyoruz. Aramızdaki problemleri diyalog yoluyla çözelim. Yapılan tüm yanlışlara rağmen biz sabırla barışçıl yöntemlerle bunların çözüleceğine inanıyoruz. Bizim diyalog çağrımız zafiyet değildir, korku değildir.

Türkiye bir tehdit değildir. Türkiye güçlü, güvenli ve etkin bir müttefiktir.

Türkiye, Ukrayna-Rusya savaşında gerçekten önemli bir faktör. Azerbaycanlı kardeşlerimizle biz gece gündüz beraberiz. Onların haklı davasında elimizden gelen her türlü desteği sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. Kıbrıslı kardeşlerimiz bizim kardeşlerimiz. Kıbrıs bizim milli davamız. Dolayısıyla orada bizim taviz vermemiz söz konusu değil.

"Çalışmalarımız milyarlarca insanı ilgilendiriyor"

Güçlü Türkiye için yapmamız gerekenler var. Bunun için diyoruz ki; çalışmak lazım. Ülkemizle alakalı yaptığımız çalışmalar sadece 85 milyonu ilgilendirmiyor. Milyarlarca insanı ilgilendiriyor. Nereye gidersek gidelim herkesin Orta Asya’da Türkiye’den beklentisi var. Dolayısıyla sorumlu olarak gayretlerimizi sürdürmemiz lazım.

Bu kritik süreçte de Çanakkale ruhunun da çok önemli olduğunu ve bu ruhla aşamayacağımız engel olmadığını bilmemiz lazım. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çalışmayı sürdürmemiz lazım."