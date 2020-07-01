Bakan Albayrak ve ailesine hakaret edenler gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapanlar hakkında açıklama yaptı. Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunlara yer verdi:

"Aile, anne, eş, çocuk duygusundan yoksun şeytanlaşmışlar, sabaha kadar savcı ve polisler marifetiyle gözaltına alındı. Sosyal medya hesaplarının bir bölümünün yurt dışından ve FETÖ'cü olması yine tespitimiz. Söz, çocuklara böyle kirli bir dünya bırakmayacağız."

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2020, 09:21