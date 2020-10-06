Bakan Azerbaycan'a gitti S-400'ler Sinop'a kaydırıldı!

Gelen son dakika haberine göre; Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi, Sinop'a test atışına giderken görüntülendi. Söz konusu gelişmenin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan'a destek ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti.



Azerbaycan'ın Ermenistan ile haklı savaşında cephede tutunamayan Paşinyan, sivilleri vurmaya başladı. Türkiye ve Azerbaycan, Paşinyan'ın savaş suçu işleyip sivilleri öldürmesine sert tepki gösterdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'a gitti. Türkiye'nin açık desteğini dünyaya bir kez daha ilan etti. Tam da bu anlarda Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin Sinop'a kaydırılma görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

S-400 Triumf Uzun Menzili Hava Savunma Füze Sistemi (HSFS), atışlı testlerinin icra edilmesi amacıyla test merkezine götürülürken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre Türk Hava Kuvvetleri, 5-16 Ekim 2020 tarihleri arasında S-400 bataryası ile bir dizi atışlı test icra edecek. Atışlı testler esnasında, 10 adet Banshee Hedef Uçağı kullanılacak.

İcra edilecek test faaliyetleri ile S-400’ün radar işlevselliği, hedef tespit ve takip yetenekleri, iletişim sisteminin kabiliyetleri ve komuta kontrol sisteminin performansı gözlenecek. Bu testin sonucunda, Türk S-400’lerinin operasyonel kapasiteye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan Yunanistan basınında bugün yer alan haberlere göre; ağustos ayında Kıbrıs Adası açıklarındaki TSK tatbikatı srasında S-400'ler Yunan uçaklarına çevrildi ve bu durum üzerine yetkililer durumu ABD'ye şikayet etti.

Kaynak: Süperhaber