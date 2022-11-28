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Bakan Bozdağ'dan Zonguldak Valiliğine ziyaret

Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ile AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı da eşlik etti.

Güncel 28.11.2022, 09:48
Bakan Bozdağ'dan Zonguldak Valiliğine ziyaret

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak Valiliğini ziyaret etti.

Bozdağ, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Zonguldak'ta, Vali Mustafa Tutulmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinde Bakan Bozdağ'a, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen ile AK Parti İl Başkanı Muammer Avcı da eşlik etti.

#Zonguldak
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