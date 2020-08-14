Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnsani ve göç konusunda üstlendiği sorumluluklar için Türkiye'ye teşekkür edilmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Libya ve Suriye'de yaşananlar karşısında sorumluluklar üstlendiğini belirterek, "İnsani ve göç konusunda üstlendiği sorumluluklar için Türkiye'ye teşekkür edilmeli." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında, mevkidaşı Ignazio Cassis ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazetecilerin, "Türkiye, Orta Doğu'da bir askeri güç olacak mı?" sorusu üzerine Çavuşoğlu Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını, gittiği her yere adalet götürdüğünü, adalet ve barış için çalıştığını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim yanı başımızda, Suriye'de barış için, özellikle 4 milyon Suriyeli göçmen ve artı içerideki yerinden edilmiş 7 milyon insan için yaptığımız çabaları görmezden gelir, Türkiye'nin yaptığı çabaları görmezden gelip, Türkiye Suriye'de derseniz bu haksızlık olur." ifadesini kullandı.

Suriye'deki ortamın Türkiye'yi de tehdit ettiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Yanı başımızda bizi tehdit eden, yüzlerce insanımızı oradaki saldırılarla öldüren, terör örgütüne karşı teslim olmamızı beklersiniz, o da çok yanlış, hayalci bir tutum olur. Biz, bize yönelik bir tehdit olduğu zaman, gerek Irak’ın kuzeyinde, gerekse Suriye’de biz bununla mücadele ederiz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta 4 bine yakın DAEŞ'li teröristi etkisiz hale getirdiği zaman takdir edildiğini, PKK ile mücadele ettiği zaman ise "Türkiye Suriye'de" ifadeleriyle eleştirilmesini de "Çifte standart" olarak nitelendirdi.

"Bu çifte standarttan kurtulduğumuz zaman zaten kendi kendimize bu soruların cevabını objektif bir şekilde vermiş oluruz." diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Libya'da Birleşmiş Milletler (BM) ve Libyalılar tarafından kabul edilen meşru hükümetle çalıştığını söyledi.

"Türkiye olmasaydı savaş 10 sene daha devam edebilirdi"

Çavuşoğlu, "Bugün Türkiye'nin desteği olmasaydı bu savaş Trablus içinde, şehir içinde bir savaşa dönüşecekti ve 10 sene daha devam edebilirdi." ifadelerini kullanırken, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in ateşkes çağrısının sahada denge kurulmasıyla gerçekleştiğine dikkati çekti.

Türkiye'nin meşru anlaşmalar çerçevesinde Libya'ya destek verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bizim oralarda gidip de askeri konuşlanmayla ülkeyi ele geçirme gibi bir derdimiz yok. Buraların siyasi istikrarı ve buraların barışı hepimiz için önemlidir. Biz bunun için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Fransa, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Rusya'nın Meşru olmayan Hafter'e destek verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Bunlara meşru olmayan birisine niye destek veriyorsunuz diye sormak yerine, Türkiye’nin barış için ve ateşkesin tesisi için çabalarını görmezden gelip sorgulamaya kalkarsanız Türkiye’ye haksızlık etmiş olursunuz. Bizim tüm bu konulardaki tutumumuz açık, net, şeffaf ve uluslararası hukuk çerçevesinde." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye'nin her ülke gibi çıkarlarını ve haklarını korumaya çalıştığına da işaret ederek, "Bizim kimsenin hilafına bir çaba içinde olmamız söz konusu olmaz. İnsani ve göç konusunda üstlendiği sorumluluklar için Türkiye'ye teşekkür edilmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2020, 21:20