Bakan Çavuşoğlu: Rejim ve muhalefetin uzlaşması gerek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile Ankara’da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye’ye ilişkin değerlendirmelerinin, Suriye’nin yanı sıra Türkiye içerisinde de çarpıtmaya çalışıldığını söyleyen Çavuşoğlu, ifadelerinin Türkiye tarafından en başından bu yana dile getirildiğini belirtti.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYORUZ

Çavuşoğlu, değerlendirmenin, Suriye’deki iç savaş başladıktan söz konusu savaşın sonlandırılması için Türkiye’nin yürüttüğü çabaların bir yansıması olduğunu vurguladı.

MUHALEFET TÜRKİYE’YE GÜVENİYOR

Çavuşoğlu, Uluslararası Suriye Destek Grubu ve Fikirdaş Ülkeler Grubu kurulduğuna ancak buna rağmen bu sürecin başarısız olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: “Sonuç çıkmamasının temel sebebi, rejimin ayak diremesi yüzündendi. Çünkü rejim, siyasi çözüme inanmıyor, askeri çözüme inanıyor ama kalıcı bir çözüm, siyasi çözümdür. Bunu hep başından beri söylüyoruz. Üstelik yine BMGK’nin 2254 No’lu kararı, Suriye’nin sınır ve toprak bütünlüğüne de vurgu yapıyor, tıpkı her açıklamamızda vurguladığımız gibi. Suriye’nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz.” BMGK’nin 2254 sayılı kararı ışığında atılacak adımlara işaret eden Çavuşoğlu, “Tüm bunlar için ne gerekiyor? Rejim ve muhalefetin uzlaşması gerekiyor. Öyle değil mi? Benim söylediğim buydu, farklı bir şey söyledim mi?” ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Büyükelçiler Konferansı’nın ardından yaptığı basın toplantısında, yeni anayasa komisyonuna da vurgu yaptığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Peki, muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi? Yine bu kanun çerçevesinde muhalefetin, bizim de desteklediğimiz bir müzakere heyeti var. Bu müzakere heyetinin amacı ne? İşte bu geçiş sürecini ve anayasa dahil tüm bunları rejimle müzakere etmek. Yani ilk defa rejimle muhalefeti biz bir araya getirmiyoruz ki bu gelişmeler çerçevesinde. Ama biz buna çok önemli katkı sağladık. Niye? Muhalefet çünkü bize güveniyor, Türkiye’ye güveniyor. Hiçbir zaman da yarı yolda bırakmadık.

BAYRAĞIMIZA EL UZATANIN ELİ KIRILIR

Ama Suriye’de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz. Bunu çarpıtmak isteyenler çarpıtabilir. Çarpıtanların da kim olduğunu biliyoruz. Bayrağımıza el uzatanların eli de kırılır. Zaten bununla ilgili geçici hükümet dahil, gerekli açıklamaları Suriyelilerin kendileri yaptı. Bu provokatörleri onlar da biliyor. Tutuklananlar oldu.” MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Şam ile ilişkilerin düzelmesine destek vermesini de değerlendiren Çavuşoğlu, “Sayın Bahçeli’ye teşekkür ederiz” dedi.

Libya’ya desteğimiz sürecek

Bakan Çavuşoğlu, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Meşri ile yaptıkları görüşmede, Libya’daki gelişmeleri ve seçim sürecini değerlendirdiklerini belirtti. Çavuşoğlu, “Kardeş Libya’ya bugüne dek olduğu gibi güçlü desteğimizi sürdürecek, iş birliğimizi her alanda ilerleteceğiz.” ifadesini kullandı.