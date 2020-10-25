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Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Dacic ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'ın yeni Meclis Başkanı Ivica Dacic ile Dışişleri Bakanı olarak görevinin sona ermesi ve Meclis Başkanlığı görevine atanması hakkında konuştu.

Kaynak: AA

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