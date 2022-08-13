Bakan Dönmez'den 2. Abdülhamid Han Türbesi'ne ziyaret

Bakan Dönmez, Abdülhamid Han'ın Fatih ilçesi Çemberlitaş'taki restorasyonu devam eden türbesinde yetkililerden bilgi aldı. Ardından Osmanlı padişahları 2. Mahmud, Abdülaziz ve 2. Abdülhamid ile diğer Osmanlı hanedanı mensuplarının defnedildiği türbede dua eden Dönmez, Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

Dönmez, sondaj gemisi filosunun son üyesi Abdülhamid Han'ı ilk görev yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile uğurlandıklarını anımsatarak, "Yörükler-1 lokasyonuna gönderdik. Şu anda hazırlık çalışmaları devam ediyor. Birkaç gün içinde inşallah sondaja başlayacak." dedi.

Sondaj gemilerini ilk görev yerlerine uğurladıktan sonra isimlerine ilham olan padişahların türbelerini ziyaret ettiklerini anlatan Dönmez, "Bugün de cennet mekan Sultan Abdülhamid Han Hazretlerinin türbesini ziyaret ettik. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri." değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, Abdülhamid Han'ın kendi hükümdarlığı zamanında yer altı kaynaklarının değerlendirilmesine ilişkin olarak da jeolojik haritaların çıkarılması için ciddi bir çaba sarf ettiğini vurgulayarak, "Bugün inşallah denizlerimizdeki keşifte onun da bir işareti olacak. Öyle görüyor ve değerlendiriyoruz. Bu vesile ile Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nde çalışan arkadaşlarımızı da muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah çalışmanın sonunda bir keşif olursa milletimizle de paylaşmış olacağız." ifadelerini kullandı.