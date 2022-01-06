Bakan Gül'den Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: 'Tahammülümüz asla olamaz'
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Kur'an kurslarına yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
Güncel 06.01.2022, 11:34 06.01.2022, 11:39
Bakan Gül açıklamasında, "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı. Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" dedi.
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