Bakan Gül'den Özgür Özel'e Kur'an kursu tepkisi: 'Tahammülümüz asla olamaz'

Bakan Gül açıklamasında, "Eski Türkiye'nin adetlerini hortlatmak isteyenler Kur'an kurslarına Orta Çağ zihniyeti diyen çağdışı zihniyet bilmelidir ki o köprülerin altından çok sular aktı. Son 20 yılda devlet yönetiminde yaşadığımız köklü zihniyet dönüşümünden taviz vermeye tahammülümüz asla olamaz" dedi.