Bakan Karaismailoğlu: Marmara Denizi'ni gemi otoparkına mı çevireceğiz?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk'te katıldığı programda soruları yanıtladı. Kanal İstanbul tartışmaları hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, bu projenin İstanbul Boğazı'ndaki tehlikenin boyutlarını azaltmak için alternatif bir proje olduğunun altını çizdi.

MOTOSİKLETLİLERE MÜJDE

Öte yandan 1 Mayıs itibarıyla motosikletlilerin de artık Avrasya Tüneli'nden geçebileceğini duyuran Karaismailoğlu, "Motosikletlilere destek olmamız lazım" dedi.

Bakan Karaismailoğlu'ndan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Biz son 20 yıldır yaptığımız dünya ölçeğinde en önemli işlerde çok büyük bir mühendislik altyapımız oluştu. Artık kendi mühendislerimizle, müteahhitlik firmalarımızı dünyadaki en önemli işleri yapar hale geldik. Son 20 yılda büyük altyapı hamlesiyle hem kamu hem özel sektör tarafında yetişmiş insan gücü, son geldiğimiz Çanakkale Köprüsü'nü Türk mühendislerle yapar hale geldik. Türkiye'de hep yabancı mühendisler çalıştı son 20 yıla kadar. Artık dünyanın her tarafında Türk mühendisleri, müteahhitleri aranan hale geldiler. Metro, hızlı tren işi yapan Türk firmaları Tanzanya'da ihale alabiliyorlar. 26 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Mesleğin ilk yılları yabancılarla çalıştım, o sıkıntıları iyi biliyorum. Mühendislik, yazılım, fikir, danışmanlık ihraç etmek çok kıymetli işler hale geldi. Daha önce mühendislik ithal eden ülkeden mühendis ihraç eden ülke hale geldik. Rusya'da petrokimya tesisini Türk firmasını yapıyor aynı şekilde.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NIN KAPASİTESİ YETERLİ DEĞİLDİ"

Muhalif olarak her şeye karşı olmak değil ki. Muhalefet demek iktidar kadar önemlidir. Maalesef Türkiye'de muhalefet olmak her şeye karşı gelmek, vatana millete yapılan yatırımlara düşmanlık haline geldi. Atatürk Havalimanı'nın bir tarafında Bakırköy, kuzeyinde Bahçelievler, Sefaköy, Florya. Yerleşimin en yoğun olduğu yer burası. Kapasitesini tamamen doldurmuştur. Marmara denizinin üzerinde aşağı inebilmek için saatlerce dönüyorduk. O uçakların sağladığı egzoz emisyonu düşünebiliyor musunuz? Kapasitesi dolmuş bir havalimanı tamamen yerleşim yerlerinin içine kalmıştı. Gidin dışarıda havalimanlarına bakın. Çoğunluğunu gece kapatırlar. Berlin Havalimanı şehir içerisinde kaldığı için kapatıldı, tamamen halka açıldı. Park yapıldı. Amsterdam, Frankfurt, Düseldorf geceleri kapatılır. Burasının bir kısmı hastane oldu, bir kısmı park olarak hizmete devam edecek. Emniyet olarak bir pisti açık kalacak. Bu havaalanı kapatıldıktan sonra İstanbul'da trafik yüzde 30 azaldı. Buradaki kapasite yetmiyordu. İstanbul'a kapasitesi yüksek önemli bir havalimanı ihtiyacı vardı. Burası dünyaya hizmet ediyor. 120 milyon yolcuya hizmet ediyor. Bizim ileriki hedeflerimiz de var. Aynı zihniyet hem İstanbul Havalimanı'na uçak inmez diyordu, aynı şeyi Sabiha Gökçen Havalimanı'na yaptılar. İstanbul Havalimanı Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü oldu bu Kovid sürecinde. Üst üste rekorlar kırıyor. İstanbul Havalimanı'nın yapıldığı alan ekonomik değeri sıfır olan, yaşam alanının olmadığı alandı. 10 milyar Euroluk yatırımla 200 bin kişilik istihdama dönüştürdük. İşletme süreci boyunca gelir akışı sağlanıyor. Acil durum hastanesi yapılırken çok tartıştık. Mevcut terminal yapısı olduğu için hastaneye dönüşümü pratik olmadığını düşündük. Kuzey Batı pistinin olduğu yer tamamen millet bahçesi olarak yapılacak. Çevre Şehircilik Bakanlığımız konuyla ilgili çalışıyor. Burası çok kıymetli arazi. Kesinlikle imarı olmayacak. Kesinlikle burası tamamen İstanbul'a hizmet edecek. Şehrin ortasında nefes alınacak bir alan olacak.

"YAP-İŞLET-DEVRET MODELLERİNİN EKONOMİYE KATKISI OLDU"

Toplu taşımanın ne olduğunu öğrensinler. Hızlı tren toplu taşıma değildir. Hızlı tren tarifelere baksınlar. İstanbul Ankara otobüs ücreti 350 lira, YHT 150 lira sadece. Marmaray'da ve İstanbul'da toplu taşım ücretlerini UKOME belirliyor. Seçimden önce 2.67 liraydı, şimdi 7,67 lira. Toplu taşımayı kullanışlı hale getirirseniz masraflarınız azalır. Son üç ayda yüzde 90, son üç yılda yüzde 300 yapıyorlar. İş mahkemeye gitti. Yap-işlet-devret modellerinin ekonomiye katkısı oldu. Zamandan, yakıttan katkıları oldu. Bunları kamu bütçesinden de yapabilirdi. Ama o zaman Anadolu'da yapılan pek çok projeyi yapmayacaktınız. Bütün yatırım bütçesi 1. Boğaziçi Köprüsü'ne yapıldığından Anadolu'da birçok yatırım yapılamamıştı. Burada aslolan yapım maliyetidir. Kamu bütçesinden kuruş aldırmadan yapılan projelerin yıllara sari geri ödemesi var. Orada çok ciddi işletme maliyetleri var. Geçilmeyen köprü dediğiniz Osmangazi, Çanakkale, Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Bunların yatırım maliyetleri var. Zafer Havalimanı 50 milyon dolarlık projedir. Anadolu'da pek çok projemiz var. Adıyaman, Iğdır havalimanı. Bunlara kâr amacıyla mı bakmak lâzım. Hastaneler kâr mı ediyor? Bunun matematiği var. Tartışılacak bir şey yok. Yolcu hesabına girerseniz farklı bir şeydir. Geçen ay Antalya Havalimanı'ndan direkt Hazine'ye gelir kazandık. İstanbul Havalimanı aynı şekilde. Devletten kuruş çıkmadı. 25 yıllık işletme süreci boyunca gelir elde edecek devlet. Bu projeler birbirini dengeliyor. Kovid sürecinde sistemler kilitlendi. İnsanlar eve kapandı. İhaleye 17 firma girdi. Kıran kırana pazarlık yapıldı. En ekonomik maliyeti sunan yatırımcı dışarıdan finans aldı getirdi. Dünyanın en büyük teknolojik köprüsünü yaptı, Türkiye'nin hizmetine kattı.

MOTOSİKLETLİLERE AVRASYA MÜJDESİ

İstanbul-İzmir Otoyolu, 100 kilometre kısaldı. Eskiden 8,5 saat sürüyordu. Bu otoyol yapıldığı için eski yol da konforuna kavuştu. Vatandaşımıza alternatif olarak iki yol oldu. Osmangazi Köprüsü olmasaydı bayramlardaki Eskihisar-Topçular kuyruklarını hatırlanıyor mu? Devletin yaptığı bütün işler Hazine garantilidir. Bunlar sonuçta kamunun, devletin işletmeleri. İşletmeci burayı sonuçta 12 yıl işletip devlete devredecek. Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2027'de bitiyor. Havalimanlarında gelir akışı var zaten, kira alıyoruz biz oralardan. 22 milyar Euro kira alıyoruz. Avrasya Tüneli'nden 60 bine yakın araç geçiyor. 1 Mayıs itibarıyla motosikletliler Avrasya Tüneli'nden geçebilecek. Otomobille motosiklet arasında bir oran var, o oran kullanılacak. Motosikletlilere destek olmamız lazım.

"YAŞAMIN/TİCARETİN OLDUĞU YERDE BU KANALLAR HER ZAMAN DÜŞÜNÜLMÜŞTÜR"

Üzerlerindeki işleri yapmıyorlar Kanal İstanbul'a laf ediyorlar. Bugün İstanbul Boğazı'ndan 40 bin araç geçmeye çalışıyor. Gidin Zeytinburnu-Bakırköy sahilinde onlarca gemi sıra bekliyor. Onlarca gün süren gemi yangınları, o akaryakıtın İstanbul boğazına dağılımı var. Bu tehlikeyi seyir mi edeceğiz? Marmara Denizi'ni gemi otoparkına mı çevireceğiz? 1. Köprü'yü yaparken '30 milyon aç' diyorlardı. Çok ciddi riskler var. İstanbul boğazındaki tehlikenin boyutlarını azaltmak için alternatif bir proje bu. 2050'ye geldiğimizde İstanbul boğazında geçmek isteyen gemiler 70 bine çıkacak. Panama, Suveyeş kanalı niye yapıldı? Yaşamın, ticaretin olduğu yerde bu kanallar her zaman düşünülmüştür. Biz Antalya havalimanı yaptık, yabancılar ihale için yarıştılar. Gelip bir de üstüne para veriyorlar. Devletin kasasından 1 kuruş para çıkmadan, işletme süresi boyunca devlete gelir gelecek. Kanal İstanbul uzun soluklu bir iş. Maliyeti yüksek bir iş. Orada kısıtlı imar verilecek. O imar planları açıklandı.

"UKRAYNA'DAKİ GEMİLERİMİZİ GETİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Ukrayna'daki 21 gemi orada. 220'ye yakın mürettebat vardı. Tahliye talebinde olan hepsini aldık. Şu anda 90 civarında mürettebat var. Gemilerini terk etmek istemiyorlar. İaşe bakımından sıkıntıları yok. Tabii ki onları almak istiyoruz. Milli Savunma Bakanımız ve Dışişleri Bakanımız sürekli koordinasyon halinde. Savaşın getirdiği riskli durumdan mayınlar buraya geldi. Savaşın ilk günlerine göre Karadeniz'deki ticaret hareketlendi. Biz sürekli takip ediyoruz. Orada bekleyen gemilerde yükler var. Bozulma durumu var. Bir an önce onları almak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Kanal İstanbul, İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Marmaray, Yavuz Sultan Selim'den geçecek hat, puzzlenin parçaları. Karadeniz'e yapacağımız lojistik liman gelir getirici bir iş. Suveyş Kanalı'ndan Mısır 5.6 milyar gelir sağlıyor.