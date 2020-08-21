Bakan Koca, 81 il sağlık müdürüyle toplantı yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il sağlık müdürleriyle gerçekleştirdikleri toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri ele aldıklarını belirterek, "Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 81 ilin sağlık müdürüyle bu akşam toplantı yaptıklarını aktardı.

Toplantının 4 saat sürdüğünü kaydeden Koca, "Toplantıda, vaka artışının yoğun olduğu illerde alınacak tedbirleri, tanı ve tedavide yeni yaklaşımları ele aldık. Hasta ve temaslı tespitinde hızlı hareket edilmesi, tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA