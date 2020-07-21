Bakan Koca açıkladı: 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç gündür 71 ilimizde pnömonili vaka sayıları azaldı, 21 ilimizde yoğun bakım hastası yok. Hastalığın ülkemizdeki seyrinin gösterildiği detaylı grafik, günlük ve haftalık COVID-19 durum raporları ve diğer önemli bilgiler için linkimiz: http://covid19.saglik.gov.tr