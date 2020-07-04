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Bakan Koca açıkladı: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı

Fahrettin Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.

Bakan Koca açıkladı: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. http://covid19.saglik.gov.tr

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 21:07
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