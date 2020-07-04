Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla. http://covid19.saglik.gov.trGüncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2020, 21:07
Bakan Koca açıkladı: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı
Fahrettin Koca: İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla.
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