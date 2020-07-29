Bakan Koca açıkladı: Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 212 bin 557'e ulaştı

Fahrettin Koca: Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosunda, bundan sonra, salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, Ağır Hasta sayısı da verilecek. Yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için Zatürre Oranı gösterilecek.