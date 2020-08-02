banner15

Bakan Koca açıkladı: Kurban bayramı ve tatilde tedbir eksikliği..

Bakan Koca: Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici.

Bakan Koca açıkladı: Kurban bayramı ve tatilde tedbir eksikliği..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor. KURBAN BAYRAMI VE TATİLDE TEDBİR EKSİKLİĞİ ise önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçları açısından kaygı verici. http://covid19.saglik.gov.tr

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2020, 21:04
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48