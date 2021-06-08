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Bakan Koca açıkladı: Sıra onlarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sırada müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin olduğunu ve bu meslek grubu mensubu kişilerin yarından itibaren koronavirüs aşısı yaptırabileceklerini bildirdi.

Güncel 08.06.2021, 19:25
Bakan Koca açıkladı: Sıra onlarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 aşı programında bir grubun daha aşılanmasına başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca, "Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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