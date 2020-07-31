Bakan Koca açıkladı: Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler..

Fahrettin Koca: Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var.