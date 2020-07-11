Bakan Koca açıkladı: Vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Son üç günde vaka sayılarında en çok düşüş olan 7 ilimiz: Kars, Çanakkale, Bartın, Artvin, Ardahan, Kütahya ve Yalova. Türkiye genelinde vakaların pnömoniye dönme oranı azalıyor. Vaka sayılarındaki artış ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyuma bağlı.