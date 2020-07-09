Bakan Koca açıkladı: Vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor

Fahrettin Koca: Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor.