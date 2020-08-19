Bakan Koca açıkladı: Vaka sayımız, 1.300’ün üzerine çıktı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız, 1300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Vaka sayıları bir süredir yükselişte son 1,5 ayın en yüksek hasta sayısına ulaştık." dedi.

Toplam hasta sayımız 1303.

Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 23.

İyileşen hasta sayımız 1002, yani hasta sayımız iyileşenlerden daha fazla.

Test sayımız ise 87 bin 223.

"ZATTÜRRE ORANIMIZ AZALMAKTA"

Önümüzdeki günler testte 100 binlere ulaşacağımızı tahmin ediyorum. Toplam vefat sayımız bugünkü sayılarımızla birlikte 6 bin 39. Zatürre oranımız yüzde 7. 4.Zatürree oranımız giderek azalmakta. Önemli sebeplerden birisi son dönem antiviral ajan olan praliverir artık Türkiye'de üretebilir olduk. 4 firma şu an bu ilacı Türkiye'de üretebilmekte. 4 firma ile de ihaleleri yapıldı, bir sabit rakam üzerinden 4 firmanın da bu tedarikte katkı sağlaması planlanmış oldu. Elimizde bu anlamda yeterli miktarda Türkiye'de üretilen ilacın olduğunu çok rahat söyleyebilirim.

Ağır hasta sayımız da artıyor. Son 1 ay boyunca sürekli bir artış içinde artmış oldu. Bugün ağır hasta sayımız 719. Ağır hasta sayımızın azalıyor olması bizim için önemli olacak. Bu oranın da önümüzdeki haftalar azalmasını bekliyoruz.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2020, 22:39