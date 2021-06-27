Bakan Koca aşılamada son rakamı açıkladı
Türkiye'de haziran ayı itibarıyla hızlanan aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye genelinde toplamda 47 milyon dozun geçildiğini bildirdi.
Güncel 27.06.2021, 20:15
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının, saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.
Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."
Kaynak: AA
28
açık
Günün Anketi Tümü