Bakan Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."