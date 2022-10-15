Bakan Koca: Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada can kaybının 28'e yükseldiğini, 11 yaralının tedavisinin sürdüğünü bildirdi.
Güncel 15.10.2022, 08:51
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28'e ulaştı. İstanbul'da 6, Bartın'da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor."
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