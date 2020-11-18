Bakan Koca: Büyük illerdeki artış trendi tüm ülkeye yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca: "(Kovid-19 vakaları) İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmüyorum. Bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur." dedi.

Koca, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna verilen arada basın mensuplarının pandemiye yönelik kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bundan sonraki dönemde alınacak tedbirlerin pandeminin seyriyle ilgili olacağını belirten Koca, "Bu aldığımız tedbirlerin sonuçlarıyla birlikte daha önce nisan ayında pandeminin birinci döneminde yaşandığı gibi yine değerlendirmiş oluruz. 83 milyon vatandaşımızın alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.

Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmediğini dile getiren Koca, "Bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 12:02