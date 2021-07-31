Bakan Koca'dan BioNTech aşısı çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı çağrı ile BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama nedeniyle ülkeye sevkiyatta birkaç gün azalma olacağını duyurdu.

Bakan Koca, randevusuz aşı olmaya gidilmemesini gerektiğini belirterek Çin üretimi Sinovac aşısının sevkiyatında bir aksama olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Sinovac’ta aksama yok."