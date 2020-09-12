Bakan Koca'dan endişelendiren açıklamalar: İstanbul'da son bir ayda ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'a çok kritik uyarılarda bulundu. Hasta sayısının geçen aya göre iki kat arttığını açıklayan Koca, "11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı" ifadelerini kullandı. Koca'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Nisan ayında hastaların %65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. Tedbirlere birlikte uyalım.

Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul'da %42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz tedbirlere birlikte uyum."

Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2020, 10:29