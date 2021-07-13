Bakan Koca haftalık vaka verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun. pic.twitter.com/UoyZN8UGbH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2021

Bakan Koca, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi.