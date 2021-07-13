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Bakan Koca haftalık vaka verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısına göre en az vaka görülen iller Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş oldu.

Güncel 13.07.2021, 19:00 13.07.2021, 19:34
Bakan Koca haftalık vaka verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller olurken, en az vaka Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Bakan Koca, son bir haftada Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan illerin Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya, Çorum olduğunu bildirdi. 

Kaynak: AA
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