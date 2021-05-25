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Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı vaka sayılarına göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında en yüksel il Gümüşhane oldu.

Güncel 25.05.2021, 20:54
Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.

Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.

Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.

Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.

Kaynak: AA
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#fahrettin koca #il bazlı vaka sayıları
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