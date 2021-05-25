Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı vaka sayılarına göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarında en yüksel il Gümüşhane oldu.
Güncel 25.05.2021, 20:54
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen Kovid-19 güncel vaka sayılarını açıkladı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/Lv2R51Epvz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 25, 2021
Buna göre, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de 72,75 oldu.
Haftalık verilere göre, 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller Gümüşhane, Erzurum, Bolu, Kütahya ve Kars oldu.
Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Hatay, Adana, Aydın ve Mersin'de görüldü.
Kaynak: AA
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