banner39

Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il bazında vaka sayılarını açıkladı. Her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Güncel 18.05.2021, 19:24
Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Kaynak: AA
banner53
#Sağlık Bakanı #fahrettin koca #il bazında vaka sayısı
Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?