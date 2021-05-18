Bakan Koca il bazında vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8-14 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca "Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor." dedi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Düşüş hızı azalsa da vaka sayılarının düşüş eğilimi devam ediyor. pic.twitter.com/tdbjWctGOK — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2021

Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.