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Bakan Koca il bazlı vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, il bazında her 100 binde bir görülen vaka sayılarını açıkladı. Buna göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Güncel 04.05.2021, 18:53
Bakan Koca il bazlı vaka sayılarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24-30 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 532,02, Ankara'da 361,52, İzmir'de 223,34 oldu.

Haftalık verilere göre İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Kocaeli 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Şırnak, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Van ise 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

Kaynak: AA
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#fahrettin koca #il bazlı vaka sayısı #koronavirüs
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