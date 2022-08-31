Bakan Koca'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Güncel 31.08.2022, 18:44
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin 5 gün önce pozitif çıktığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
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