Bakan Koca son aşılama miktarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarının 62 milyon dozu aştığını bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Toplam doz sayımız 62 milyonun üstüne çıktı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan anlık verilere göre, 16 Temmuz saat 18.46 itibarıyla Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 62 milyon 235 bin 241'e yükseldi.