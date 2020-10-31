Çevre Bakanı Kurum: 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki 6,6'lık büyük depremle ilgili AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İzmir'deki depremle ilgili, "Sahada fiilen yaklaşık 5 bin arama kurtarma personeli çalışma yürütüyor." dedi.

Bakan Kurum, "17 binamızda yıkım gerçekleşmişti, arama kurtarma faaliyetleri şu an 8'inde devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Kurum, bütün binalara girerek hasar tespit çalışmalarını yapılacağını söyledi.

Kaynak: AA