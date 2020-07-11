Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu'nda 428 konut ve 69 ticari ünite ile Zeytinburnu Millet Bahçesi temel atma törenine katıldı.

Kurum, törende yaptığı konuşmada, Ayasofya Camisi'nin Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılması kararına ilişkin şunları söyledi:

"Dün Danıştay kararıyla alınan tekrar cami olarak hizmet verecek olan tarihi Ayasofya Camimizin ülkemiz, milletimiz, İslam ümmeti ve bilhassa insanlık alemi için hayırlar getirmesini diliyorum. Yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde adalet ve barışın temsilcisi olan aziz ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin bu güzel emanetinin, bu yeni müjde ve başlangıcın, tüm insanlık için barışa, huzura, refaha vesile olmasını diliyorum. Ecdadımız her zaman birliği, barışı ve huzuru götürmüştür. İnşallah biz de ecdadımızın torunları olarak aynı anlayışla bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz."

Bugün burada, kentsel dönüşüm seferberliğine yeni bir proje daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kurum, Beştelsiz Mahallesi'nde, yatay mimari anlayışıyla sokakları ve iç avlusu ile mahalle kültürünü yansıtan, çok güzel bir yaşam alanı inşa ettiklerini söyledi. Kurum, "Bu muazzam projemizde, 428 dairemiz ve 69 da iş yerimiz olacak. Tabi Zeytinburnu'nda inşa projelerimiz bu çalışmayla bitmiyor. Temelini attığımız projemizle beraber, Telsiz'de ve Merkezefendi'de toplam 1204 konut ve 219 iş yerini, Zeytinburnu Belediyesi, Bakanlığımız, Toplu Konut Dairesi Başkanlığımız ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile birlikte yapıp en kısa zamanda teslim edeceğiz." diye konuştu.

Kurum, bugün temeli atılan rezerv konutlarının hemen yanı başında da 54 bin metrekarelik millet bahçesinin de temelini attıklarını vurguladı. Bu yıl başladıkları Millet bahçesini önümüzdeki yıl milletle buluşturacaklarını dile getiren Bakan Kurum, "Zeytinburnu'nda 1 yeni millet bahçesi projemiz daha var. Çırpıcı Millet Bahçesini Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmıştık. Şimdi de Merkezefendi Millet Bahçemizin de proje çalışmaları devam ediyor. TOKİ tarafından yapılacak Beştelsiz Millet Bahçemiz, kentsel dönüşüm projemiz ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilecek rezerv konutlarımız hayırlı uğurlu olsun." dedi.

"Cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında"

“Biz bu projeleri neden yapıyoruz?” diyen Bakan Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Üzülerek söylüyorum, bizim cennet vatanımızın yüzde 66'sı deprem riski altında. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu alanlarda yaşıyor. Son 100 yılda büyüklüğü 6 ve üzerinde 60'a yakın deprem meydana geldi. Marmara Depremi'ni yaşadık. Bu depremlerde 80 bin canımızı toprağa verdik. Tabi 2002 yılında AK Parti iktidarıyla beraber, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, ekonomiden ulaşıma, çevre ve şehirciliğe kadar pek çok alanda olduğu gibi depreme hazırlık noktasında da devrim niteliğinde kararlar alındı. Önce sosyal konut hamleleri yaptık. Yüzbinlerce vatandaşımız ev sahibi oldu, güvenli konutlarda yaşamaya başladı. Bu yıl içinde inşallah 1 milyon konutla 5 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini emniyet altında alacağız."

Kentsel dönüşüm çalışmaları

2012 yılında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset üstü anlayışla "Bedeli ne olursa olsun yapacağız" sözleriyle, kentsel dönüşüm seferberliğini İstanbul Esenler'den başlattıklarını hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar, 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü tamamladık. Bugün Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm hedefiyle projelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. En son Sivrice merkezli depremden sonra Elazığ'da ve Malatya'da 24 bin konutun çalışmalarını başlattık. Gördüğümüz konutlar yatay mimari ve mahalle kültürünü yaşatacak konutlar oldu. İlk konutları da inşallah 8. ayın içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza etaplar halinde teslim ediyor olacağız. Ocak ayında deprem meydana geldi ve 8. ayda konutlarımızı teslim etmeye başlıyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanı teşrifleriyle Elazığ da ve Malatya'da konutları afetzedelere teslim edeceğiz. Yine, Antalya'dan Balıkesir, Diyarbakır, Erzincan, İzmir'e, Bolu, Malatya, Samsun, Sinop ve Zonguldak'a kadar birçok ilimizde dönüşümle ilgili konut çalışmalarımızı başlattık. İstanbul'da 64 riskli bölgede 117 bin riskli yapımıza dair çalışmalarımızı olanca hızıyla sürdürüyoruz. Biz kentsel dönüşüme, deprem dönüşümü diyoruz. Çünkü biz kentsel dönüşümde, sadece yeni binalar üretme hedefiyle yola çıkmadık. Aziz milletimizin, sizlerin, yavrularımızın, can kaybını, mal kaybını, gelecek kaybını önlemeyi hedefledik."

Deprem açısından ülkedeki riskli bölgelerin başında İstanbul'un geldiğine dikkati çeken Kurum, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, İstanbul'u mahalle mahalle, sokak sokak depreme hazırlıyoruz. Bugün Zeytinburnu'nda, öğleden sonra Kağıthane'de, daha sonra sırasıyla İstanbul'un farklı ilçelerinde temellerimizi atacağız. Dönüşüm sürecini vatandaşımız ve belediyelerle birlikte gönül birliğiyle çalışmaları yürüteceğiz. Bakın Kartal'da çok büyük bir acı yaşadık, İstanbul'un göbeğinde bir binamız kendiliğinden çöktü. 21 canımızı kaybettik. Yani artık deprem olmadan da can ve mal kayıpları yaşayabiliyoruz. Çünkü binalarımızın çoğu artık ömrünü tamamladı. Buradan İstanbullulara seslenmek istiyorum; oturduğunuz binalarınızın risk analizini acilen, hiç vakit kaybetmeden, ivedi bir şekilde yaptırın. Çocuklarımızın geleceği için yaptırın, canlarımız için yaptırın."

İstanbul'un bütün ilçelerinde dalga dalga kentsel dönüşüm çalışmaları yaptıklarını ifade eden Kurum, "Tüm Türkiye'de 1,5 milyon konutu, İstanbul'da 300 bin konutu acilen dönüştürme hedefi koyduk. 2023 yılına kadar bu süreci tamamlamak istiyoruz. İstanbul'da 39 ilçe, 64 riskli alanımızın tamamında bizim kentsel dönüşüm konutlarımız yükseliyor. Bugün İstanbul'un neresine giderseniz gidin Bakanlığımızın bir kentsel dönüşüm çalışmasını mutlaka görürsünüz." dedi.

Esenlerde 60 bin konutluk rezerv konut projesi yürüttüklerine değinen Kurum, 2021 yılına kadar bu konutları bitireceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, dönüşümün hızlı, yerinde ve gönüllü yapılacağını anlatarak, "Biz 117 bin riskli yapıya dair İstanbul'da çalışmalarımızı başlattık. Bu konutlarda, 500-600 bin vatandaşımız sağlam ve güvenli bir şekilde oturacak. 2021 yılı hedefimiz İstanbul'da 100 bin konutu dönüştürmek. Bunu da inşallah belediyelerimizle TOKİ'mizle Emlak Konut'umuzla bakanlığımızın geniş ailesi ve özel sektörümüzle birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa sürede bu konutları bitirip sizlere vatandaşlarımıza, İstanbulumuza armağan edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul projesi

Kanal İstanbul projesine değinen Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul'un da 3 etabının çevre düzeni planını onayladık. Bu proje, doğal kaynaklarımızın, su kaynaklarımızın, vatandaşlarımızın ve İstanbul Boğazımızın korunduğu, tehlikelerden kurtarıldığı, örnek bir medeniyet projesidir. Planlama alanının yaklaşık yüzde 52'sini, sosyal donatı alanları olarak belirledik. Kanal'ın etrafında, yürüyüş ve bisiklet yolları, millet bahçeleri ve yeşil alanlar olacak, ekolojik koridorumuz olacak. Yine içinde Ar-Ge merkezleri, teknoloji üsleri, üniversiteler olacak. Gençlerimiz bu alanlardan istediği gibi istifadede edecek. Kanal İstanbul'da da yatay mimariyi esas aldık. Buna göre, konutlar zemin+3, zemin+4 katı geçmeyecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın 2011 yılında milletimize müjdelediği Kanal İstanbul'u İstanbul'a ve ülkemize kazandıracağız. Bu yüzyılın en büyük projesidir."

Törene, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli de katıldı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2020, 18:52