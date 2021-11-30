Bakan Kurum'dan deprem açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Urla ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki ekiplerin şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'in Urla ilçesi açıklarında meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bölgedeki İl Müdürlüğü ekiplerimiz şu ana kadar olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verdi.