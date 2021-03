Bakan Kurum'dan kadınlar günü mesajı: Sevginizle, emeğinizle çevremiz size emanet

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Hayatın her anında çevresini iyileştirmeyi güzelleştirmeyi amaçlayan kadınlar iyi ki varsınız. Bilginizle sevginizle, emeğinizle çevremiz size emanet." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çevremiz size emanet. Emeği, bilgisi, merhameti ve sevgisiyle hayatın her anında çevresini güzelleştirmeyi amaçlayan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Bakan Kurum, farklı meslek gruplarından kadınların çevreyi koruyan görüntülerinin yer aldığı bir video da paylaştı.

Videoda, şu ifadelere yer verildi:

"İşine gönlünü katarak çalışan, çabalayan, çevremizi planlayan işte olduğu gibi evinde yuvasında da çevrenin düzeniyle mutlu olan... Doğanın güzelliklerini hissederken bu güzelliğin bozulmaması için yaşayan, çevre temizliği için örnek olan, merhameti ile koruyan, hem sevdikleri hem dünya için çevre güvenliğini düşünerek yaşayan, tüm detayları düşünerek çevrenin kontrolünü sağlayan, her yeni güne aynı heyecan, saygı, duygu ile başlayan hayatın her anında çevresini iyileştirmeyi güzelleştirmeyi amaçlayan kadınlar iyi ki varsınız. Bilginizle sevginizle, emeğinizle çevremiz size emanet. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 11:11