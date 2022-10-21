Bakan Kurum: 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de atacağız'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya adresinden 'İlk Evim İlk İş Yerim' projesinin temellerini 25 Ekim'de 17 ilde atacaklarını açıkladı.

Bakan Kurum'ın paylaştığı tabloya göre; Ankara'da 2 bin 171, Zonguldak'ta 595, Kırşehir'de 458, Kahramanmaraş'ta 210, Aydın'da 265, Bolu'da 206, Konya'da 206, Afyonkarahisar'da 364, Diyarbakır'da 158, Uşak'ta 158, Erzurum'da 158, Muğla'da 154, Yozgat'ta 141, Manisa'da 78, Amasya'da 87, Tunceli'de 118 ve Elazığ'da 88 konutun temeli atılacak.