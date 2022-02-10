Bakan Kurum koronavirüse yakalandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan bilgiye göre, Bakan Kurum'un hafif belirtiler üzerine öğle saatlerinde verdiği COVID-19 testinin sonucu pozitif çıktı.

Kurum'un hastalığı hafif geçirdiği öğrenildi.

Bakan Kurum için geçmiş olsun mesajları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Koronavirüse yakalanan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum Beyefendiye geçmiş olsun. Rabbim tez zamanda şifa versin inşallah" paylaşımını yaptı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da Twitter hesabından geçmiş olsun mesajı paylaştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Murat Kurum'a geçmiş olsun dileklerini iletti.