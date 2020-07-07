Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Ana amacımız sabaha kadar soğutma faaliyetlerine geçmek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına ilişkin, "Ana amacımız sabaha kadar kara ekiplerimizle tabiri caizse yangını dövmek, akabinde sabahın ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla beraber artık neredeyse söndürme faaliyetlerine veya soğutma faaliyetlerine geçmek." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz. Yani tabiri caizse uzay aracı hariç, uzay mekiği hariç tüm teknolojileri kullanıyoruz. İHA'lar var, buradan birazdan dronelar havalanacak ama en önemli silahımız insan, orman teşkilatımızın değerli mensupları." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2020, 01:54