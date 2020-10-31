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Bakan Selçuk duyurdu, İzmir'de eğitimle ilgili deprem kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir'de meydana gelen depremin ardından il genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verildiğini duyurdu.

Bakan Selçuk duyurdu, İzmir'de eğitimle ilgili deprem kararı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yaraların hep birlikte sarılacağını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"İl genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldık. Eğitim ailesi olarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve velilerimizle birbirimize çok daha sıkı kenetlenerek güçlükleri birlikte aşacağız. " 

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2020, 12:26
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