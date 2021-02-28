Bakan Ziya Selçuk'tan erteleme açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak vatandaşlardan ertelemeden dolayı özür diledi.

Bakan Selçuk mesajında, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

Yenişafak