Bakan Soylu: ABD Büyükelçiliği'nin taziyesini reddediyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İstanbul’da 6 yıldır böyle bir terör olayı görmedik.

Sadece bu yıl 200 terör olayı engelledik. Ama terörün yüzü böyle acımasızdır.

Siz 200 tane engellersiniz. Bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Operasyonlar devam ediyor.

Teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan’a kaçıracaklardı. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj.

Olay sonrası yapılan bir teknik dinlemede çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatı teröristin öldürülmesine yöneliktir. Teröristi öldürüp olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları ortada.

Bombacıyı ''öldür'' talimatı alan kişiyi de yakaladık. Müttefikliğimiz tartışılmalıdır. Biz kimseye kalleşlik yapmıyoruz. Ama bu kalleşliklere tahammülümüz kalmamıştır.

İstiklal bizim nazlı kızımızdır. Bize ne mesaj verildiğini çok iyi biliyoruz. Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz.