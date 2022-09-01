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Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi,1'i turuncu kategoride

İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i turuncu kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Güncel 01.09.2022, 18:25 01.09.2022, 18:46
Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi,1'i turuncu kategoride

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
#turuncu kategori #terörist
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