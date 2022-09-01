Bakan Soylu açıkladı: 3 terörist etkisiz hale getirildi,1'i turuncu kategoride
İçişleri Bakanı Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i turuncu kategoride aranan 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Güncel 01.09.2022, 18:25 01.09.2022, 18:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Hanyaylası kırsalında 1'i terör örgütünün turuncu kategoride aranan sözde yöneticisi 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Abluka-35 Operasyonu kapsamında Van Bahçesaray Hanyaylası kırsalında, 1'i bölge sorumlusu turuncu kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Van İl Jandarma Komutanlığımızdaki kahraman jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede operasyonlara devam edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA
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