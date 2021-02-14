İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert açıklama

İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Gara'da 13 vatandaşımızın canice şehit edilmesinin ardından "Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün..." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu'dan çok sert açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gara'da şehit edilen 13 vatan evladının ardından sosyal medya hesabından çok sert bir açıklamada bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları:

6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe Şehit edildi.

Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var. PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip çıkan haysiyetsizler var.

Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.

Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.

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