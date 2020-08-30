Bakan Soylu'dan kısıtlama için son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'de sel felaketinin yaşandığı bölgede çalışmalarına devam ediyor. Soylu, son durumla ilgili bilgileri aktarırken, koronavirüs salgınında vaka sayısının artmasıyla birlikte yeniden kısıtlamaların gündeme gelmesini de yorumladı. Soylu, şu an için kısıtlamaların söz konusu olmadığını dile getirdi.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

Tüm bakanlıklarımız bölgede teyakkuzda. İçişleri Bakanlığı nakdi yardımları da başladı. Amerika ve Avrupa, böyle bir felaketle karşı karşıya kalsa bunun altından kalkamazdı. Gönül isterdi ki bu tablolar yaşanmasın. Dere yataklarına ev yapılmaması gerektiğini çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.

YENİ KISITLAMALAR OLACAK MI?

Buradan vatandaşımıza sesleniyorum: Tedbir almazsak salgınla başa çıkamayız. Tedbirsiz olmak yaşlılarımıza karşı sorumsuzluktur. Bir sorumsuzluk söz konusu. Halkımız salgınla ilgili gereğini yerine getirmiyor. Bu sorumsuzca davranışları, rica ediyoruz yapmayın. Şu anda kısıtlama değerlendirmemiz yok.

Kaynak: Haber 7