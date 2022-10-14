Bakan Soylu: Dezenformasyonla mücadele yasası hayırlı olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İç Kale'de yerel televizyon kanallarının ortak yayınına konuk oldu. "Anadolu Soruyor" programında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Türkiye'nin kaçak göçle mücadelede amansız bir adım atttığını söyleyen Soylu,"Yani dünyada kaçak göçle böyle bir mücadele yapılamaz kimse yapamaz. İngiltere, Ruanda'ya kaçak göçmenleri göndermek istedi becerebildi mi? bir tane gönderemedi" diye konuştu.

Soylu, Avrupa ülkelerinin düzensiz göçle mücadelede Türkiye'ye minnettar olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sınırında yapılacak duvarlar 2023'te tamamen bitecek

Türkiye'nin kaçak göç konusunda neler yapacağını şöyle anlattı:

"Şurası Suriye sınırı, şurası İran sınırı tam burada 1306 km'lik duvar yapıyor bunun 1055 km'si bitmiş durumda tam 1055 km'si. Peki 126 km'si devam ediyor. Geri kalanı da ihale edildi 2023'ün haziranında Türkiye'nin yapılabilecek duvarları Hakkari'de dahil olmak üzere hepsi tamamlanmış ve bitmiş olacak."

Soylu, dezenformasyon yasası için hayırlı olsun dileğinde bulundu

Bakan Soylu, TBMM'den geçen sosyal medya yasasına hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Yasanın gayet iyi olduğunu söyleyen Soylu, "Türkiye için çok kıymetli bir mesele oldu. Muhalefetin burada turnosol kağıdı kendi kimliği bir kez daha ortaya çıkmış oldu bugüne kadar yediğimiz hakaretlerin hangi kanalla ve dezenformasyonla hangi kanalla geldiği bir kere daha kendileri tarafından tescil edilmiş oldu hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.