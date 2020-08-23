İçişleri Bakanı Soylu: Giresun'da 3 kişinin cansız bedenine ulaştık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı Giresun’un Dereli ilçesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Soylu, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız." dedi.

Şu anda 11 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, "(Dereli ilçesinde) Burada kullanılabilir durumda tek bir dükkan yok, hepsi tamamen tarumar olmuş. Devletimiz bütün gücüyle beraber hem buradaki yaraları saracaktır hem de vatandaşımızın yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, "Üçüncü vatandaşımız Yasemin Özdemir'in de naaşına ulaşıldı. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

127 kişi kurtarıldı

Şu ana kadar 127 vatandaşın, arama kurtarmada kurtarıldığını açıklayan Soylu, şunları kaydetti:

"Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresindeki 5 jandarmamızın, bir de iş makinesi operatörünün düştüğü deredeki arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada bir jandarmamızın şehit haberini söylemiştim, diğerleriyle ilgili de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor"

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 09:30