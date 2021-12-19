Bakan Soylu göçmenlerle buluştu: Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım

Soylu, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen Dünya Göçmenler Günü Programı'nda, göçmen sanatçıların sergilediği performanslar sayesinde Mevlana gibi dünyanın etrafında dönüldüğünü, insanların Yunus gibi birbirine ulaştığını söyledi.

Gecede söz alan konuşmacıların "Hepimiz göçmeniz" vurgusu yaptığını aktaran Soylu, "Hepimiz göçüyoruz. Çünkü Allah bize bir tembihatta, 'Hüküm Allah'ındır." diyor. Bir tembihatı daha var 'Mülk de Allah'ındır.' Hiç unutmamak gerekir. Biz hepimiz, insanlık milletinin evlatlarıyız ve bir sınavdayız. Her zaman söylerim, para, makam, mülk, çok varlık bizi şımartıyor mu diye? Bizleri şımartmadığı gibi inşallah gelecek nesilleri de şımartmaz." diye konuştu.

Soylu, yarın sabah Kilis'te olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Ardından Cerablus, Azez, Mare, El Bab ve vakit olursa İdlib'e geçeceğiz. Eğer Allah istemeseydi bir tek yaprak kımıldamazdı. Bunu bilmenizi isterim. Hiçbir şeyin yapıcısı biz değiliz. Eğer yolunda yürürsek Cenab-ı Allah nasip eder. Biz hep birlikte bir sınavdan geçiyoruz ve bu sınavda Cenab-ı Allah'ın tembihatlarına sıkı sıkıya sarılan bir liderimiz var, kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Herkes bir şey söylüyor ama O, Allah'ın tembihatlarına ve O'nun sözlerine, cümlelerine talip. O'nun cümlelerine talip olmaya da devam ediyor. Bakalım bizler mi kazançlı çıkacağız yoksa dünyaya tapanlar mı? Biz inanıyoruz ki Yunus'un ve Mevlana'nın yolundan gidenler, bu dünyada da öteki dünyada da kazançlı çıkacaklardır. Allah'ınızı severseniz yolunuzdan sapmayınız. Hep birlikte kardeşliğimize sımsıkı sarılalım ve devam ettirelim. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından Göçmen Sanatçılar Ödül Töreni'nde dereceye girenlere ödüllerini takdim etti ve ödül alanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Geceye, İçişleri Bakanı Soylu'nun eşi Hamdiye Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, Uluslararası Göç Örgütü Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite ve dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye gelen göçmenler katıldı.