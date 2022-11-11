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Bakan Soylu, trafik kazası verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya adresinden bu yılın 10 aylık dönemine ait trafik kazası verilerini paylaştı.

Güncel 11.11.2022, 10:43
Bakan Soylu, trafik kazası verilerini paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın 10 aylık döneminde 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kazaların bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9, hayatını kaybedenlerin ise yüzde 7,6 azaldığını bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı.

#trafik kazası #süleyman soylu
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