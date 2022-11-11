Bakan Soylu, trafik kazası verilerini paylaştı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya adresinden bu yılın 10 aylık dönemine ait trafik kazası verilerini paylaştı.
Güncel 11.11.2022, 10:43
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu yılın 10 aylık döneminde 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kazaların bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,9, hayatını kaybedenlerin ise yüzde 7,6 azaldığını bildirdi.
Bakan Soylu, sosyal medya hesabından, 2022'nin ve 2021'in 10 aylık dönemindeki 100 bin motorlu araca düşen trafik kazası verilerini paylaştı.
TRAFİKTE SIFIR CAN KAYBI— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 11, 2022
hedefimizle kazalardaki ölümler ve yaya ölümleri azalıyor❗
2021-2022 ilk 10 Ayları Karşılaştırması
100BİN MOTORLU ARACA DÜŞEN;
Ölümlü Kaza Oranı %12.9⬇️
Hayatını Kaybeden sayısı %7.6⬇️
AZALDI
Kazalardaki ölüm oranı Yüzbinde 6
TrafikteHerYıl Dahaİyiye pic.twitter.com/Pi2wAntdyY
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