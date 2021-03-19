Bakan Soylu Yusufeli ilçesinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (sağda), yangından hasar gören Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Dereiçi köyünde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, çocuklarla sohbet etti.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek taleplerini dinleyen Soylu ilgililerden bölgedeki son duruma ilişkin bilgi aldı. Soylu yeni yapılacak evlerin inşa edileceği muhtemel alanları da gezdi.

Daha sonra köy meydanında vatandaşlara hitap eden Soylu, yangının haberinin alınmasının ardından müdahalenin nasıl olabileceğiyle ilgili değerlendirmeleri yaptıklarını, sahada görevli ekiplerin büyük gayretleriyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

Yangının büyüyebileceğinden korktuklarını dile getiren Soylu, "Şükürler olsun bir noktada büyük bir gayretle kesildi. Öncelikle evleri ve ahırları yanan vatandaşlarımızın her birine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki vatandaşlarımızın yanında olmamızı, hem onların dertlerini dinlememizi hem de sahayı yakından görmemizi istedi ve yaraların sarılması hususunda talimat verdi. Biz de sabah çıktık ve buraya Erzurum üzerinden intikal ettik." diye konuştu.

AA